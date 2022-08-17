«Я очень плохо работаю. Все согласны». Судья – Кириосу по ходу спора о зрителях

28-я ракетка мира и судья на вышке Рене Лихтенштайн поспорили по ходу второго круга в Цинциннати между австралийцем и .

При счете 2:1 в первом сете судья попросил Кириоса не использовать «f-word» (fuck), поскольку он может предъявлять претензии и без него.

При счете 2:2 Кириос несколько раз просил судью контролировать зрителей. Когда гейм закончился, между ними состоялся диалог.

НК: Что допустимо, а что нет?

РЛ: Ник, я оттуда не мог понять, что ты говоришь.

НК: Люди, #####, постоянно ходят по ходу розыгрышей.

РЛ: (Раздраженно). Хватит ругаться, или каждый раз будешь получать предупреждение.

НК: Но что это такое?

РЛ: Иногда нужно играть, когда они ходят. Иногда – когда нет.

НК: Но разве нормально, что они ходят во время розыгрыша?

РЛ: Нет, но…

НК: Ну так объяви им. У тебя есть микрофон. Твоя задача – контролировать матч?

РЛ: Да.

НК: И ты контролируешь матч? Выполняй свою работу.

РЛ: Ладно.

НК: Если бы все выполняли свою работу, у меня бы не было претензий.

РЛ: Ладно, я очень плохо работаю. Очень плохо. Все согласны.

НК: Нет, в основном ты отлично справляешься. Но в этом случае…

РЛ: Всего один человек двигался.

НК: Нет, куча народу ходит. (После этого он попил и 20 секунд помолчал). Достаточно одного человека, чтобы отвлечься. Ты видишь одного человека, и все.

После этого разговора судья попросил зрителей не двигаться и не разговаривать во время розыгрышей.

В итоге австралиец проиграл 3:6, 2:6.

Ник Кириос: «Я всю карьеру был эмоциональным. Мама видела, как я закатывал истерики, плакал на корте и переживал, когда проигрывал»

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