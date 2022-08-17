«Я очень плохо работаю. Все согласны». Судья – Кириосу по ходу спора о зрителях

28-я ракетка мира Ник Кириос и судья на вышке Рене Лихтенштайн поспорили по ходу второго круга в Цинциннати между австралийцем и Тэйлором Фрицем.
При счете 2:1 в первом сете судья попросил Кириоса не использовать «f-word» (fuck), поскольку он может предъявлять претензии и без него.
При счете 2:2 Кириос несколько раз просил судью контролировать зрителей. Когда гейм закончился, между ними состоялся диалог.
НК: Что допустимо, а что нет?
РЛ: Ник, я оттуда не мог понять, что ты говоришь.
НК: Люди, #####, постоянно ходят по ходу розыгрышей.
РЛ: (Раздраженно). Хватит ругаться, или каждый раз будешь получать предупреждение.
НК: Но что это такое?
РЛ: Иногда нужно играть, когда они ходят. Иногда – когда нет.
НК: Но разве нормально, что они ходят во время розыгрыша?
РЛ: Нет, но…
НК: Ну так объяви им. У тебя есть микрофон. Твоя задача – контролировать матч?
РЛ: Да.
НК: И ты контролируешь матч? Выполняй свою работу.
РЛ: Ладно.
НК: Если бы все выполняли свою работу, у меня бы не было претензий.
РЛ: Ладно, я очень плохо работаю. Очень плохо. Все согласны.
НК: Нет, в основном ты отлично справляешься. Но в этом случае…
РЛ: Всего один человек двигался.
НК: Нет, куча народу ходит. (После этого он попил и 20 секунд помолчал). Достаточно одного человека, чтобы отвлечься. Ты видишь одного человека, и все.
После этого разговора судья попросил зрителей не двигаться и не разговаривать во время розыгрышей.
В итоге австралиец проиграл 3:6, 2:6.
Ник Кириос: «Я всю карьеру был эмоциональным. Мама видела, как я закатывал истерики, плакал на корте и переживал, когда проигрывал»
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