Ник Кириос: «Я всю карьеру был эмоциональным. Мама видела, как я закатывал истерики, плакал на корте и переживал, когда проигрывал»

28-я ракетка мира высказался о вспышках эмоций на корте.

«Мне кажется, что я всю карьеру был эмоциональным. С тех пор как я взял в руки ракетку, мама видела, как я закатывал истерики, плакал на корте и переживал, когда проигрывал.

В какой-то степени я просто показываю, что мне не безразличен результат. Думаю, это важно. Ребенку должен быть важен результат, а мне никогда не удавалось смириться с поражением, не ругая себя после или во время матча. Меня всегда очень заботил результат.

Но если бы я был так же эмоционален в каждом розыгрыше и слишком сильно переживал, то точно бросал бы ракетку. Теперь это редко происходит. Иногда выхожу из себя, но не чаще, чем другие игроки.

Я много работал над таким поведением на корте, потому что за его пределами я очень расслаблен. Я никогда не выхожу из себя, я очень спокойный.

На корте пришлось приложить немало усилий, чтобы можно было сказать: «Видно, что этот парень работает, у него есть индивидуальность, иногда он ходит по тонкой грани, но он над этим работает».

Я горжусь тем, как смог сыграть сегодняшний матч (7:5, 6:4 в первом круге Цинциннати против Алехандро Давидовича-Фокина – Sports.ru). Была пара вспышек, но это в каком-то смысле для поддержания настроя».

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