Радукану о встрече с Сереной: «Отличная возможность сыграть с, вероятно, лучшей теннисисткой в истории. Наверное, последняя»

Чемпионка US Open Эмма Радукану прокомментировала то, что сыграет с Сереной Уильямс в первом круге в Цинциннати. Ранее 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» заявила, что скоро завершит карьеру.

“Это будет интересный матч, я жду с нетерпением. Это отличная возможность сыграть с, вероятно, лучшей теннисисткой в истории. Наверное, последняя такая возможность для меня. Мне очень повезло, что наши карьеры пересеклись. Для меня это будет отличный опыт, который я запомню на всю жизнь.

Помню, когда мне было семь лет, мой первый тренер отвел меня и одного мальчика на . Мы как-то попали на Центральный корт и смотрели, как Серена кого-то уничтожила 6:1, 6:1. Было так классно увидеть ее в живую. Это был особенный момент и воспоминание на всю жизнь».

Матч Серены против Радукану не состоится в понедельник. Возможно, из-за травмы американки

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