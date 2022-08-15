Кириос о том, что Каррено-Буста на харде выиграл больше, чем он: «Личка у нас смешная 😂»

Австралиец Ник Кириос прокомментировал свою критику в адрес . В 2020-м Кириос написал про испанца, что «если бы не грунт, он бы даже в топ-50 не стоял».

При этом у Каррено-Бусты теперь есть титул «Мастерса» на харде (у Кириоса нет) и два полуфинала «Большого шлема» на харде (у Кириоса – ноль).

«Да нет, все в порядке. Личка у нас смешная 😂», – написал Кириос.

В личных встречах с испанцем он ведет 3:0.

Розыгрыш года в финале Монреаля выиграл Каррено-Буста. А потом взял главный титул в карьере

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