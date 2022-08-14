Слоун Стивенс: «Я хочу много детей, но посмотрим, как сложится. В межсезонье заморожу яйцетклетки»

Чемпионка US Open-2017 Слоун Стивенс рассказала, когда планирует завести ребенка.

«В какой-то момент, скоро. Я готовлю себя к будущему. Заморожу свои яйцеклетки в это межсезонье. Я уже начала этот процесс. Мне всегда хотелось это сделать, чтобы не было чувства необходимости выбора между карьерой и семьей.

Я всегда говорила, что и сама хочу родить ребенка, и обратиться к суррогатной матери, и кого-то усыновить. Я хочу много детей, но посмотрим, как сложится. Рада, что у меня есть ресурсы и средства для реализации своей мечты», – написала Стивенс в сторис инстаграма.

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