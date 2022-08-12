США может в ближайшие недели отменить обязательную вакцинацию, из-за которой Джоковичу закрыт въезд в страну

Теги Новак Джокович US Open ATP коронавирус Теннис

США может отменить обязательную вакцинацию для путешественников, из-за которой сейчас под угрозой участие Новака Джоковича в US Open.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сегодня смягчил положения, касающиеся социальной дистанции и карантина.

CDC пока не отменил правило, согласно которому въезжающие граждане других стран обязаны быть привиты, однако сообщается, что оно тоже может быть пересмотрено.

«В ближайшие недели CDC будет работать над согласованием с сегодняшним обновлением отдельных документов, касающихся медицинских учреждений, мест скопления людей с повышенным риском передачи инфекции и путешествий», – сказано в заявлении организации.

Сегодня Джокович снялся с «Мастерса» в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе.

Основная сетка US Open начнется 29 августа.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные