США может в ближайшие недели отменить обязательную вакцинацию, из-за которой Джоковичу закрыт въезд в страну

США может отменить обязательную вакцинацию для путешественников, из-за которой сейчас под угрозой участие в .

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сегодня смягчил положения, касающиеся социальной дистанции и карантина.

CDC пока не отменил правило, согласно которому въезжающие граждане других стран обязаны быть привиты, однако сообщается, что оно тоже может быть пересмотрено.

«В ближайшие недели CDC будет работать над согласованием с сегодняшним обновлением отдельных документов, касающихся медицинских учреждений, мест скопления людей с повышенным риском передачи инфекции и путешествий», – сказано в заявлении организации.

Сегодня Джокович снялся с «Мастерса» в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе.

Основная сетка US Open начнется 29 августа.

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