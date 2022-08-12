Кириос о психологическом преимуществе над соперниками: «Некоторые испытали это в последние пару недель. Люди знают, на что я способен, если мотивирован»

Австралиец Ник Кириос ответил, есть ли у него психологическое преимущество над соперниками после выхода в финал .

«Да, думаю, если взять кого-то вроде Серены или Роджера, то соперники могут плохо спать перед матчем, потому что играют против них. Ты больше противостоишь их ауре, результатам или заслугам, чем им самим.

Теперь перед матчем против меня люди думают: «У него длинная победная серия, он, должно быть, хорошо играет, сделал то-то и то-то». Это может сбить и помешать им просто выйти и выступить.

Думаю, некоторые мои соперники испытали это в последние пару недель. Мне кажется, большую часть карьеры я был хорошим игроком и заслужил это уважение в раздевалке. Люди знают, на что я способен, если мотивирован.

Сейчас я просто хорошо играю, соревнуюсь. Я хорошо себя чувствую физически, психологически. Так что мне просто нужно продолжать в том же духе».

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