Кириос о победе над Медведевым: «Даниил не показал своей лучшей игры. Но думаю, я заставил его чувствовать себя неуютно»

прокомментировал победу над во втором круге в Монреале – 6:7, 6:4, 6:2.

«[Из-за накопившейся усталости] с утра я был не очень рад, что мне придется играть с Медведевым. Но я так подаю и играю с лета, что сегодня решил использовать это почти в каждом розыгрыше. Не хотел давать ему ритм.

Он сейчас хорошо играет, взял титул в Лос-Кабос. Так что я хотел сломать его игру, использовать новую тактику – я уже давно не играл только серв-энд-воллей.

По-моему, Даниил не показал своей лучшей игры. Но думаю, я заставил его чувствовать себя неуютно».

Ох, Медведев сразу проиграл в Монреале – не нашел ответ на подачу Кириоса и много ошибался. И может потерять №1 уже 22 августа

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