Рейтинг ATP. Медведев остается №1, Хуркач вернулся в топ-10, Кириос – в топ-40

Чемпион Лос-Кабос Даниил Медведев остается лидером рейтинга ATP.
Чемпион Вашингтона Ник Кириос вернулся в топ-40, финалист Йошихито Нишиока – в топ-60.
FedEx ATP Rankings
Положение на 8 августа 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Даниил Медведев (Россия)
|7875
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|6760
|3 (3)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5620
|4 (4)
|Карлос Алькарас(Испания)
|5035
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5000
|6 (6)
|Новак Джокович (Сербия)
|4770
|7 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4685
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3710
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3490
|10 (10)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3015
|12 (10)
|Янник Синнер (Италия)
|2895
|24 (27)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|1506
|28 (24)
|Карен Хачанов (Россия)
|1395
|37 (63)
|Ник Кириос (Австралия)
|1205
|38 (36)
|Аслан Карацев (Россия)
|1175
|46 (37)
|Дженсон Бруксби (США)
|972
|54 (96)
|Йошихито Нишиока (Япония)
|852
|72 (48)
|Маккензи Макдональд (США)
|666
|77 (115)
|Микаэль Имер (Швеция)
|655
|122 (124)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|465
|130 (132)
|Павел Котов (Россия)
|416
|170 (169)
|Александр Шевченко (Россия)
|315
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