Рейтинг ATP. Медведев остается №1, Хуркач вернулся в топ-10, Кириос – в топ-40

Чемпион Лос-Кабос Даниил Медведев остается лидером рейтинга ATP.

Чемпион Вашингтона Ник Кириос вернулся в топ-40, финалист Йошихито Нишиока – в топ-60.

FedEx ATP Rankings

Положение на 8 августа 2022

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