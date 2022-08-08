Рейтинг ATP. Медведев остается №1, Хуркач вернулся в топ-10, Кириос – в топ-40

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Чемпион Лос-Кабос Даниил Медведев остается лидером рейтинга ATP.

Чемпион Вашингтона Ник Кириос вернулся в топ-40, финалист Йошихито Нишиока – в топ-60.

FedEx ATP Rankings

Положение на 8 августа 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Даниил Медведев (Россия) 7875
2 (2) Александр Зверев (Германия) 6760
3 (3) Рафаэль Надаль (Испания) 5620
4 (4) Карлос Алькарас(Испания) 5035
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 5000
6 (6) Новак Джокович (Сербия) 4770
7 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 4685
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3710
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3490
10 (10) Хуберт Хуркач (Польша) 3015
12 (10) Янник Синнер (Италия) 2895
24 (27) Фрэнсис Тиафу (США) 1506
28 (24) Карен Хачанов (Россия) 1395
37 (63) Ник Кириос (Австралия) 1205
38 (36) Аслан Карацев (Россия) 1175
46 (37) Дженсон Бруксби (США) 972
54 (96) Йошихито Нишиока (Япония) 852
72 (48) Маккензи Макдональд (США) 666
77 (115) Микаэль Имер (Швеция) 655
122 (124) Роман Сафиуллин (Россия) 465
130 (132) Павел Котов (Россия) 416
170 (169) Александр Шевченко (Россия) 315

 

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