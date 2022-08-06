Медведев о первых матчах за 1,5 месяца: «Я уже знаю, что я в идеальной форме перед следующими турнирами»

Первая ракетка мира оценил свою форму на турнире в Лос-Кабос.

«Я приехал, чтобы понять, на каком я уровне. Я не играл с травяного сезона, прошло примерно полтора месяца с моего прошлого турнира. После такого всегда нелегко.

Здесь отличный турнир, много сильных игроков. Хочется успешно выступить, показать хороший теннис. Я уже знаю, что я в идеальной форме перед предстоящими турнирами. Так что теперь главное – это думать о завтрашнем матче, а не о следующем турнире.

И я рад быть в такой ситуации, в финале, иметь возможность бороться за титул, знать, что моя игра на том уровне, на котором я хотел бы быть перед предстоящими турнирами. Да, впечатления только позитивные».

В финале Медведев поборется с Кэмероном Норри.

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