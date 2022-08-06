Норри о первой за 5 матчей победой над Оже-Альяссимом: «Он каждый раз побеждает и играет лучше меня, так что в этот раз хотелось выиграть больше обычного»

Действующий чемпион прокомментировал выход в финал турнира в Лос-Кабос. Накануне он впервые за пять матчей обыграл Феликса Оже-Альяссима (6:4, 3:6, 6:3).

«Особенно после победы в прошлом году хочется приехать и взять титул, но я просто иду от матча к матчу. В начале турнира это была трудная задача, но я уже прошел несколько матчей.

С Феликсом было тяжело, поэтому я очень доволен тем, как справился, особенно после проигранного второго сета. Он каждый раз побеждает и играет лучше меня, так что в этот раз хотелось выиграть больше обычного.

Я отлично начал, а во втором сете Феликс нашел свой уровень, поэтому здорово, что я прошел дальше, особенно учитывая последний гейм, когда у него было несколько шансов сделать брейк. Мне удалось зацепиться и выстоять.

Приятно оказаться в финале и особенно сыграть с №1 в мире Даниилом [Медведевым]».

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