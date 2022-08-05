«Постоянно было ощущение, что я вырубаюсь, в глазах плыло». Фриц – о том, почему снялся с матча с Эвансом

13-я ракетка мира рассказал, что снялся с турнира в Вашингтоне из-за теплового удара. Он не доиграл матч против и прекратил борьбу при счете 1:4 в решающем сете.

«В первую очередь хочу сказать, что все нормально. Мне неловко, что я не смог закончить матч. Я никогда в жизни не снимался, но после прошлогоднего эпизода в Торонто, когда я выжал из себя все и потом чуть не упал в обморок, я обещал команде, что снимусь, если буду испытывать похожие симптомы.

Обычно я горжусь своей физической подготовкой и способностью играть в очень жарких и влажных, в очень жестких условиях – как сегодня.

Многие этого не знают, но после я ходил в «сапоге» (фиксирующем устройстве для голеностопа – Sports.ru). И хотя я много работал над физической подготовкой, никакие велотренажеры не подготовят тебя к длинному матчу в таких условиях.

В субботу я снова начал тренироваться на корте, так что выступать в Вашингтоне было амбициозно, но я очень доволен уровнем игры и тем, что стопа хорошо себя чувствовала.

Но сегодня у меня постоянно было ощущение, что я вырубаюсь, в глазах плыло. И подготовить к игре в таких условиях может только... игра в таких условиях. А с травмой стопы у меня не было такой возможности.

Сейчас стопе лучше, и я могу наконец работать на корте и подготовиться к остатку сезона. Простите, если я кого-то напугал».

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