Григор Димитров: «Верю, что могу вернуться в топ-10. Это более чем выполнимо»

31-летний Григор Димитров заявил, что хочет вернуться в топ-10.

«Я все еще верю, что могу вернуться в топ. Я бы сказал, что это основная цель для меня прямо сейчас. Я долгое время был в топ-20, до этого – в топ-10. Я был №3 в мире.

Конечная цель – возвращение в десятку. Это более чем выполнимо. Я проходил через этот процесс и знаю, что для этого нужно. И понимаю, что могу сделать это снова. Это придет со стабильностью, но, конечно, все зависит от меня. Перед каждым турниром я все перепроверяю, задаю себе вопросы: «Способно ли мое тело продержаться еще две недели или нет? Сколько турниров нужно сыграть, чтобы быть на пике формы через шесть-семь недель?»

Я знаю, как играть. Я выигрывал турниры, большие титулы и побеждал всех игроков. Думаю, я должен использовать опыт, который у меня есть, чтобы стать лучше и найти это дополнительное преимущество».

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