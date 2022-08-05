Соболенко допустила 23 двойных ошибки в первом матче в Сан-Хосе. В этом году она сделала почти на 100 двойных больше всех в WTA

Шестая ракетка мира во втором круге турнира в Сан-Хосе обыграла Кэролайн Доулхайд – 5:7, 6:1, 7:5. В решающем сете белоруска отыгралась с 3:5.

По ходу матча Соболенко допустила 23 двойных ошибки: 12 в первом сете, шесть – во втором и пять – в третьем.

В этом году у Соболенко уже 257 двойных ошибок, и она лидирует в туре по этому показателю. На втором месте идет , у которой 166.

В четвертьфинале в Сан-Хосе белоруска сыграет с Дарьей Касаткиной.

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