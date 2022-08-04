Анисимова, отыгравшая у Плишковой сет и брейк: «Мне удалось встряхнуться. Год назад я бы не смогла переломить ход матча»

22-я ракетка мира прокомментировала победу над во втором круге в Сан-Хосе (3:6, 7:5, 6:1). Во втором сете Плишкова повела с брейком, но американка сразу сделала обратный.

Анисимова обыграла Плишкову впервые за пять матчей.

Победа над Плишковой стала для Анисимовой 31-й в этом году. Она одна из четырех теннисисток, одержавших в 2022-м 30 или больше побед. Также это сделали Ига Швентек, Онс Жабер и Симона Халеп.

«Это означает, что я сильно прибавила, и я очень рада этой победе. В первом и втором сетах я много нервничала. В последние пару дней я сильно переживала, и, думаю, это проявилось в матче. Мне удалось встряхнуться, приложить лед к лицу и найти свою игру.

Просто рада, что получилось переломить ход матча, потому что год назад, думаю, я бы не смогла».

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