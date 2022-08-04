Медведев о первом матче за полтора месяца: «Ощущения были неплохими»

Первая ракетка мира прокомментировал первый матч с конца июля. Во втором круге в Лос-Кабос он обыграл №224 в мире Ринки Хиджикату – 6:4, 6:3.

«Конечно, непросто играть после перерыва – к тому же для меня это первый матч на харде за очень долгое время, с Майами [в конце марта]. Ощущения были неплохими. Да, я мог бы сделать больше брейков, но когда побеждаешь, все хорошо (Медведев сделал два брейка и имел шансы еще в трех геймах – Sports.ru).

В следующих матчах нужно играть так же».

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