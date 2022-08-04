Медведев одержал 250-ю победу в карьере. В туре есть только один игрок, который младше него, но выиграл больше матчей

Первая ракетка мира во втором круге в Лос-Кабос обыграл Ринки Хиджикату – 6:4, 6:3.

Россиянин одержал 250-ю победу в карьере. На его счету 109 поражений.

«Несколько дней назад меня об этом спросили, иначе я бы и не знал. Но это приятно. Наверное, в каком-то смысле, это важная цифра. Я хочу выиграть больше, но 250 – это тоже хорошо.

Постараюсь выиграть больше», – прокомментировал Медведев.

В туре есть только один игрок младше Медведева, выигравший больше матчей. Это Александр Зверев, у которого 339 побед и 150 поражений.

В целом россиянин стал седьмым игроком, родившимся в 1990-е и перешагнувшим рубеж в 250 побед. До него это сделали:

(372 победы, 1990 год рождения);

(365 побед, 1991 год рождения);

Зверев (339 побед, 1997 год рождения);

(316 побед, 1993 год рождения);

(314 побед, 1990 год рождения);

Пабло Каррено-Буста (252 победы, 1991 год рождения).

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