Медведев одержал 250-ю победу в карьере. В туре есть только один игрок, который младше него, но выиграл больше матчей

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Первая ракетка мира Даниил Медведев во втором круге в Лос-Кабос обыграл Ринки Хиджикату – 6:4, 6:3.

Россиянин одержал 250-ю победу в карьере. На его счету 109 поражений.

«Несколько дней назад меня об этом спросили, иначе я бы и не знал. Но это приятно. Наверное, в каком-то смысле, это важная цифра. Я хочу выиграть больше, но 250 – это тоже хорошо.

Постараюсь выиграть больше», – прокомментировал Медведев.

В туре есть только один игрок младше Медведева, выигравший больше матчей. Это Александр Зверев, у которого 339 побед и 150 поражений.

В целом россиянин стал седьмым игроком, родившимся в 1990-е и перешагнувшим рубеж в 250 побед. До него это сделали:

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