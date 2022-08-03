Сэвилл второй раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10 и войдет в топ-80. С февраля она поднялась на 550 строчек в рейтинге

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88-я ракетка мира Дарья Сэвилл во втором круге турнира в Вашингтоне обыграла прошлогоднюю чемпионку и №7 Джессику Пегулу – 7:5, 6:4.

Австралийка 13-й раз в карьере и второй раз в сезоне победила теннисистку из топ-10. До этого года она не обыгрывала соперниц такого уровня с 2018-го.

Сэвилл третий раз в сезоне вышла в четвертьфинал. Там она сыграет с Ребеккой Марино.

Уроженка Москвы начала сезон за пределами топ-400, а в феврале выпала из топ-620. По итогам турнира в Вашингтоне она войдет в топ-80.

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