Таунсенд о возвращении в тур после рождения сына: «Пришлось изменить видение игры. Теперь у меня более зрелый теннис, я стараюсь мыслить стратегически»

Американка Тэйлор Таунсенд ответила, изменился ли ее игровой стиль после возвращения в тур. В прошлом марте она родила сына, а спустя год начала играть турниры.

Завтра она встретится с Дарьей Касаткиной во втором круге в Сан-Хосе.

– Думаю, я играю в более зрелый теннис. Я немного умнее тактически, лучше осознаю происходящее на корте и стараюсь мыслить стратегически.

Было весело и сложно, но пришлось изменить видение игры. Я стараюсь шире смотреть на вещи и понять, как могу лучше делать то, что делаю.

Я внесла определенные изменения в подачу, в технику, сменила ракетку. Так что было много разных преобразований, но я должна была оценить, поможет ли мне это прибавить. Если честно, вот моя цель, и это все, что меня волновало.

– Какой была подготовка к возвращению?

– Это было совсем не просто. Важнее всего для меня было четко понимать, чего я хочу, как я отношусь к теннису и к возвращению, потому что это большой эмоциональный скачок.

Я никогда не сомневалась в своей преданности теннису, но я хотела убедиться, что эмоционально выкладываюсь на 100%, потому что трудно разорвать эту связь и снова думать о себе. Нужно стать эгоисткой, а это так трудно. Нужно заниматься ребенком, находить время, чтобы его покормить, и уделять ему дополнительные часы в течение дня. Но все равно нужно уделять время работе, отдыху и восстановлению. Поэтому очень сложно справляться.

Возвращение было трудным. Главное было просто пообещать себе и понять, что это путь. Ничего не произойдет в одночасье. Точно так же, как я не прорвалась в одночасье. Это был процесс. Так что понадобится время, нужно просто быть добрее к себе и понимать, что иногда прогресс быстрее, а иногда – медленнее. Но смириться с этим трудно.

Сложно даже сейчас, потому что, несмотря на то, что я в лучшей форме в жизни, я думаю: «Почему у меня все еще виден живот?» (Смеется.) А потом говорю себе: «Да у тебя же ребенок». Я должна оценивать ситуацию с расчетом на будущее. Иногда это трудно, но приходится. Если честно, главное, что я могу сказать, – нужно принимать, где ты сейчас, то, что у тебя есть цель, и ты просто делаешь что можешь. Постепенно идешь вперед.

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