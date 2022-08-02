Плишкова о расставании с Баиным: «Мне показалось, что мы стоим на месте. Я из тех игроков, которые стараются искать разные стратегии»

Бывшая первая ракетка мира объяснила, почему завершила сотрудничество с тренером Сашей Баиным.

«Мне показалось, что мы стоим на месте. Я из тех игроков, которые стараются искать решения, разные стратегии, а не просто оставаться на прежнем пути. Конечно, возможно, он правильный, но я не думаю, что в 30 лет это так.

Поэтому я решила сменить и тренера по физподготовке, потому что вокруг меня были одни и те же люди. Мы с Сашей проработали почти два года, это было невероятно. У меня с ним нет никаких проблем. Он многое мне дал, но я просто хотела чего-то нового, услышать другие вещи».

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