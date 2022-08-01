Эмма Радукану: «Этот год был довольно сложным – я пыталась закрепиться на топ-уровне. Я же пропустила почти все этапы»

Чемпионка US Open Эмма Радукану рассказала, что узнала о себе за последний год.

«Если абстрагироваться от US Open, то мои прошлогодние результаты не были бы ужасными для любого игрока 18-19 лет. Так что у меня есть повод похвалить себя из прошлого.

Этот год был довольно сложным – я пыталась закрепиться на топ-уровне. Я же пропустила почти все этапы. За короткий промежуток времени я прошла путь от 25-тысячников до дебюта в топ-10 и победе на турнире «Большого шлема». Но я все же сумела выиграть один-два матча на некоторых больших турнирах и очень собой горжусь.

Я узнала, что могу быть стойкой. Я проигрывала каждую неделю на глазах у всех, но каждый раз вставала и продолжала работать. Для меня это в своем роде веселый опыт и возможность научиться чему-то новому».

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