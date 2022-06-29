Радукану о давлении, с которым столкнется на US Open: «Откуда должно быть давление? Мне 19 лет. Я буквально выиграла «Шлем»

19-летняя Эмма Радукану прокомментировала давление, с которым столкнется, когда будет защищать титул на US Open.
«Нет никакого давления. Откуда должно быть давление? Мне 19 лет. Смешно даже. Я буквально выиграла «Шлем».
Никто у меня этого уже не отнимет. Если на кого и есть давление, то на тех, кто «Шлем» не выигрывал.
Так что будет классно вернуться в Нью-Йорк, потому что за последний год я получила много опыта, играла на больших стадионах, когда все внимание на тебе.
Для меня это все уроки. Я принимаю каждую ситуацию, в которую попадаю».
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