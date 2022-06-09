Мария Саккари: «Радукану не отдают должное. Она хорошо играет. Но ей нужно время, чтобы привыкнуть к высокому уровню WTA»

высказалась о спаде после победы на .

«Я не очень хорошо ее знаю, но люди не отдают ей должное. Она хорошо играет.

Это нелегко, если не учитывать US Open, ей 19 лет. Нужно время. Уровень WTA очень, очень высокий, поэтому ей и всем молодым игрокам нужно время, чтобы к нему привыкнуть.

Она провела трехнедельный турнир в Нью-Йорке, и я думаю, что сейчас она делает правильные вещи.

Мне потребовалось много времени, потому что мой прорыв произошел позже, чем у других игроков. У каждой он в свое время. Мне понадобилось два или три года, чтобы привыкнуть к туру – на это всегда нужно время».

Также она прокомментировала выступление Радукану на американском «Большои шлеме», где проиграла ей в полуфинале.

«Она была очень молодой и начинающей и сделала нечто удивительное, пройдя квалификацию и выиграв весь турнир.

Я не очень помню тот матч, потому что мы играли больше восьми месяцев назад. Я помню, что она была бесстрашной, бежала за каждым мячом, и именно это помогло ей выиграть турнир. Она была уверена в себе и получала удовольствие от игры».

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