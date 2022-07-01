Надаль о Радукану: «Сейчас у нее трудный год, но она уже выиграла «Шлем». Теперь она может спокойно, постепенно прибавлять»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» высказался о перспективах .

«Я был очень впечатлен ее победой на . Я смотрел финал. Она играла невероятно.

Трудно справиться со всем этим успехом в очень молодом возрасте. Но я желаю ей всего самого лучшего. Я считаю ее важным человеком для нашего спорта.

Я знаю, что сейчас у нее трудный год, но, с другой стороны, она уже выиграла «Шлем» на очень раннем этапе карьеры. Думаю, теперь она может спокойно, постепенно прибавлять, чтобы получить новые шансы в ближайшем будущем. Очень надеюсь, что так и будет».

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