Надаль о Радукану: «Сейчас у нее трудный год, но она уже выиграла «Шлем». Теперь она может спокойно, постепенно прибавлять»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль высказался о перспективах Эммы Радукану.
«Я был очень впечатлен ее победой на US Open. Я смотрел финал. Она играла невероятно.
Трудно справиться со всем этим успехом в очень молодом возрасте. Но я желаю ей всего самого лучшего. Я считаю ее важным человеком для нашего спорта.
Я знаю, что сейчас у нее трудный год, но, с другой стороны, она уже выиграла «Шлем» на очень раннем этапе карьеры. Думаю, теперь она может спокойно, постепенно прибавлять, чтобы получить новые шансы в ближайшем будущем. Очень надеюсь, что так и будет».