Медведев о борьбе за первую строчку рейтинга: «Знаю, что если до конца сезона не выиграю все турниры, то, скорее всего, №1 по итогам года будет Рафа»

Первая ракетка мира прокомментировал борьбу за то, что остаться №1. До конца сезона ему предстоит защищать больше всех очков, и в теории он может потерять первую строчку уже 15 августа.

«Конечно, я поглядываю за ситуацией. И все зависит от момента. Я знаю, что если до конца сезона не выиграю все турниры, то, скорее всего, №1 по итогам года будет Рафа [Надаль]. Но я все равно могу довольно долго удерживаться первым, если покажу хороший теннис на харде.

Я знаю, что важнее всего выигрывать турниры, выигрывать очки. Тогда можно оставаться №1».

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