Калинская и Кырстя проиграли в 1/4 финала парного «Уимблдона»

Анна Калинская и Сорана Кырстя не смогли выйти в полуфинал парного «Уимблдона».

Они уступили четвертым сеяным Алене Остапенко и Су-Вэй Се – 7:6(4), 3:6, 2:6.

«Уимблдон» был вторым совместным турниром Калинской и Кырсти. Россиянка повторила свой лучший результат в паре на «Большом шлеме» – в 2023-м она играла в четвертьфинале Australian Open, а румынка дошла до этой стадии впервые.