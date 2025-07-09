Калинская и Кырстя проиграли в 1/4 финала парного «Уимблдона»
Анна Калинская и Сорана Кырстя не смогли выйти в полуфинал парного «Уимблдона».
Они уступили четвертым сеяным Алене Остапенко и Су-Вэй Се – 7:6(4), 3:6, 2:6.
«Уимблдон» был вторым совместным турниром Калинской и Кырсти. Россиянка повторила свой лучший результат в паре на «Большом шлеме» – в 2023-м она играла в четвертьфинале Australian Open, а румынка дошла до этой стадии впервые.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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