Джокович и Синнер встретятся в 1/2 финала «Уимблдона» – итальянец ведет в личке 5:4

Новак Джокович и Янник Синнер сыграют в полуфинале «Уимблдона».

Они встретятся десятый раз. Итальянец ведет в личке 5:4, он же выиграл четыре последние встречи – в полуфинале Кубке Дэвиса-2023, полуфинале Australian Open-2024, финале прошлогоднего «Мастерса» в Шанхае и полуфинале «Ролан Гаррос» в этом году.

На «Больших шлемах» баланс 2:2 – оба матча на «Уимблдоне», в четвертьфинале в 2022-м и полуфинале в 2023-м, выиграл серб.