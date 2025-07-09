Синнер о травме локтя после выхода в 1/2 финала «Уимблдона»: «По сравнению со вчерашним днем все стало намного лучше»

Янник Синнер прокомментировал травму локтя после выхода в 1/2 финала «Уимблдона».

Первая ракетка мира в трех сетах обыграл Бена Шелтона (7:6(2), 6:4, 6:4). Ранее во время четвертьфинала Синнер получил травму локтя и прошел дальше на отказе Григора Димитрова, уступая 0:2 по сетам.

– В прошлый раз победа не ощущалась победой. Сегодня все должно быть иначе?

– Да, конечно, я ощущаю себя по-другому. Я очень рад сегодняшней игре. Против него очень тяжело играть – у тебя появляются шансы, а потом он отлично подает. В целом мы все чаще и чаще друг с другом играем и лучше узнаем друг друга. Я с нетерпением жду таких сражений.

– Вы играли через боль?

– Когда у тебя напряженный матч, то стараешься об этом не думать. По сравнению со вчерашним днем все стало намного лучше. Вчера я очень мало тренировался, 20 минут с тренерами.

С другой стороны, я этого жду и нет никаких оправданий. Нет лучшего момента, чтобы играть в теннис. Думаю, я показал это сегодня. Мне очень помогла атмосфера, спасибо за поддержку, – сказал Синнер в интервью на корте.

Его следующим соперником будет Новак Джокович или Флавио Коболли.