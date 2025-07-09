Джокович – второй игрок, вышедший минимум в два полуфинала «Большого шлема» после 38 лет

38-летний Новак Джокович вышел в полуфинал «Уимблдона», обыграв Флавио Коболли.

Матч завершился со счетом 6:7(6), 6:2, 7:5, 6:4.

В 38 лет и 52 дня Джокович стал вторым по возрасту игроком в Открытой эре, который вышел в полуфинал «Уимблдона» – после Кена Роузуолла (39 лет и 246 дней), сделавшего это в 1974-м.

Также только Джокович и Роузуолл вышли хотя бы в два полуфинала «Большого шлема» после исполнения 38 лет – ранее в этом сезоне серб сыграл в полуфинале «Ролан Гаррос».