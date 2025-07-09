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Синнер вышел в полуфинал на четвертом «Большом шлеме» подряд

Янник Синнер вышел в полуфинал «Уимблдона».

Первая ракетка мира победил десятую ракетку мира Бена Шелтона – 7:6(2), 6:4, 6:4. Он повел 6:1 в личных встречах.

После поражения от Андрея Рублева в августе прошлого года итальянец проиграл только три матча соперникам из десятки сильнейших (баланс – 16:3). Все поражения он потерпел от Карлоса Алькараса.

Синнер – 12-й игрок в Открытой эре, который вышел в полуфинал на четвертом «Большом шлеме» подряд (все эти матчи он выиграл). На «Уимблдоне» он повторил лучший результат – он уже играл в полуфинале в 2023-м. В прошлом году он остановился в четвертьфинале.

Вообще для итальянца это седьмой полуфинал «Шлема» в карьере, баланс – 4:2.

За выход в финал он сыграет с Новаком Джоковичем или Флавио Коболли.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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