Гарсия о победе в Варшаве: «Сегодня мне помог опыт других финалов»

Каролин Гарсия прокомментировала победу над Аной Богдан в финале турнира в Варшаве. Француженка победила 6:4, 6:1 и взяла девятый титул в карьере.

«Матч получился тяжелый, с финалами всегда непросто. Ты понимаешь, что остался последний шаг, и хочешь, чтобы все сложилось, хочешь поднять над головой трофей.

Но этого хотят оба игрока. Может, сегодня мне помог опыт других финалов, и у меня получилось немного лучше справиться с эмоциями и сыграть в свой теннис, сохраняя агрессию и понимая, что мне нужно сделать для победы», – сказала Гарсия в интервью после матча.

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