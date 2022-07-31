Чемпионка двух парных «Больших шлемов» Главачкова завершила карьеру

Чешка Андреа Главачкова завершила профессиональную карьеру. Главачкова не выступала с конца сезона-2018. В августе 2019-го она родила дочь.

В Праге она провела последний турнир в карьере. В паре с Люцией Градецкой она прошла один круг в основе. Сегодня после одиночного финала состоялась церемония чествования Главачковой, которая за карьеру выиграла два «Больших шлема» в паре и один в миксте.

Главачкова – бывшая третья ракетка мира в паре и чемпионка 25 парных турниров WTA. Также она завоевала серебро Олимпиады в Лондоне в паре с Градецкой. В составе сборной Чехии Главачкова дважды выигрывала Кубок Федерации (2012, 2014).

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