Фоньини и Болелли отыграли шестерной матчбол в парном финале в Умаге

Итальянцы Симоне Болелли и стали чемпионами турнира в Умаге в паре. В финале они обыграли Ллода Глэсспула и Харри Хелиеваару со счетом 5:7, 7:6, 10-7.

На тай-брейке второго сета итальянцы отыгрались со счета 0-6. До этого они отыграли еще два матчбола при счете 5:6.

«Возможно, это был самый безумный матч в истории. Но это теннис. И в паре такие безумия иногда случаются», – сказал Болелли.

«Сумасшествие, невероятный матч. Шесть матчболов подряд», – прокомментировал победу Фоньини.

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