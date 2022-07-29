Синнер о выходе в первый полуфинал в сезоне: «В этом году я выиграл много матчей, но были и неприятные моменты»

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10-я ракетка мира Янник Синнер прокомментировал выход в первый полуфинал в этом сезоне. В Умаге итальянец обыграл Роберто Карбаллеса Баэну – 6:4, 7:6.

«Конечно, я очень доволен. В этом году я выиграл много матчей, но у меня были и неприятные моменты.

И вот я вышел в первый полуфинал года. Надеюсь, в следующем круге смогу показать хороший теннис».

За место в финале Синнер, в этом году снявшийся по ходу трех турниров, сыграет с №136 Франко Агаменоне, который впервые добрался до 1/2 на уровне ATP.

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