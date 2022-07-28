Синнер о выходе в четвертьфинал в Умаге: «Всегда нелегко возвращаться, когда не играл какое-то время»

Янник Синнер прокомментировал победу над Хауме Муньяром во втором круге турнира в Умаге. Итальянец, не выступавший с «Уимблдона», победил 6:4, 6:4.

«В конце было очень тяжело, но я рад, что прошел в следующий круг. Всегда нелегко возвращаться, когда не играл какое-то время. Я знал, что так будет. В начале я был немного зажат, да и в конце тоже. Но это часть прогресса, и, надеюсь, в следующем матче я смогу сыграть лучше», – сказал Синнер в интервью на корте.

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