Шарди стал тренером Эмбера. Он не играет с осени из-за осложнений после вакцинации

Француз Юго Эмбер сообщил, что его тренирует экс-25-я ракетка мира Жереми Шарди.

35-летний Шарди еще не завершил игровую карьеру, но не выступает с US Open-2021. Причиной называются осложнения, вызванные вакцинацией против коронавируса.

Эмбер тоже рассказывал, что у него возникли осложнения после прививки. В этом году француз на уровне ATP проиграл 17 матчей из 24 и опустился с 35-го места рейтинга за пределы топ-150. Последние две недели он играет «Челленджеры».

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