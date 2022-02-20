Эмбер о физических проблемах: «Можно говорить о возможной связи с вакцинацией»

Юго Эмбер связал период неудачных результатов с вакцинацией и ковидом. В прошлом году француз проиграл пять последних матчей, а в этом году начал сезон с победы над Даниилом Медведевым, после чего проиграл пять матчей подряд.

«Вы знаете, что прошлый сезон я закончил досрочно из-за физических проблем. Момент их появления позволяет говорить о возможной связи с вакцинацией.

После хорошей зимней подготовки я отлично себя чувствовал – пока не заразился ковидом в Австралии! После положительного анализа и семидневной изоляции в Мельбурне снова появились физические трудности.

А с турнира в Марселе я снялся из-за травмы бедра, которую почувствовал в Монпелье и усугубил в Роттердаме.

Спасибо всем за поддержку, и я надеюсь, что скоро смог вернуться на корт и показывать 100% своих возможностей. Увидимся в Индиан-Уэллс!»

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