Эмбер о возможных побочных эффектах вакцинации: «Я не единственный спортсмен, который с этим столкнулся»

Француз Юго Эмбер прокомментировал свои слова, что вакцинация от ковида привела к проблемам со здоровьем.

«Конечно, я не врач. Но я прошел всевозможные анализы, и мы ничего не нашли. Это было безумие. Врачи сказали, что может быть связь с вакциной, но продолжать поиски было бесполезно, потому что знаний о вакцине было недостаточно.

Конечно, я много играл, но через 10 дней после вакцинации, в Торонто, у меня через 45 минут или час игры по всему телу пошли судороги. И вообще в конце сезона мне было трудно тренироваться. За час я уже оставался без сил. Пришлось остановиться на три недели.

И после ковида в Австралии мне было очень тяжело. Думаю, организм недостаточно восстановился.

Я не единственный спортсмен, который с этим столкнулся. Другие тоже об этом говорили. Но вообще я хочу уже все это забыть. Это был тяжелый период, и я предпочитаю об этом не думать».

В Монте-Карло француз проиграл шестой из последних семи матчей.

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