Шарди перенес операцию на ноге: «Сделаю все возможное, чтобы вернуться сильным в 2023 году и завершить карьеру на своих условиях»

перенес операцию на правой ноге. Он сообщил, что процедура прошла успешно.

«Впереди долгий и трудный путь, но я сделаю все возможное, чтобы вернуться сильным в 2023 году и завершить карьеру на своих условиях 💪🏻.

Спасибо моей семье, команде, спонсорам, друзьям и всем, кто всегда меня поддерживает. Все вы даете мне силы день за днем двигаться дальше.

Увидимся в 2023 году счастливыми, здоровыми и, надеюсь, на теннисном корте, потому что я очень по нему скучаю 😔», – написал Шарди.

35-летний француз не выступал с US Open. Он досрочно завершил прошлый сезон из-за осложнений после вакцинации от коронавируса.

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