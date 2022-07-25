Феррер о том, что его признали лучшим игроком, не взявшим ТБШ: «Непонятно, как с моим резюме я остался без «Шлема»

Экс-третья ракетка мира прокомментировал то, что его признали лучшим игроком, не взявшим «Большой шлем». Это результат опроса газеты L’Equipe.

Лучший результат Феррера на «Шлемах» – финал .

«Я не придаю этому особого значения. Это большая газета, и я благодарен всем, кто за меня голосовал. Ведь там были отличные игроки.

Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, приятно, что после стольких лет в топ-10 тебя признают лучшим в истории, кто не взял «Большой шлем». С другой стороны, непонятно, как с моим резюме я остался без «Шлема».

Но мое время как игрока уже прошло, и я доволен тем, чего добился».

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