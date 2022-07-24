Музетти третий раз обыграл соперника из топ-10 и обновит рейтинговый рекорд

Теги ATP Hamburg European Open Карлос Алькарас Лоренцо Музетти Теннис

Итальянец Лоренцо Музетти стал чемпионом турнира в Гамбурге. В финале он обыграл шестую ракетку мира Карлоса Алькараса – 6:4, 6:7, 6:4.

Во втором сете испанец отыграл пять матчболов – два на приеме при счете 4:5 и еще три на тай-брейке.

20-летний Музетти провел девятый матч против соперников из топ-10 и одержал третью победу.

Для итальянца это первый титул уровня ATP – ранее он не проходил дальше полуфинала. При этом в Гамбурге в первом круге он отыграл два матчбола.

За счет этого результата Музетти обновит личный рекорд и поднимется на 31-ю строчку рейтинга.

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