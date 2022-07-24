Алькарас о победе над Молчаном: «Во втором сете он немного подсел, играл не лучшим образом. А я уверенно закончил матч»

Шестая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над Алексом Молчаном в полуфинале в Гамбурге (7:6, 6:1).
«Я не мог прочитать его дропшоты. Сегодня у него лучше получалось укорачивать, поэтому меня немного выбило из колеи в первом сете.
Было тяжело. Конечно, он отлично играл. Первый сет был очень упорный. Я очень рад, что смог хорошо сыграть в концовке партии.
Во втором сете, по-моему, он немного подсел, играл не лучшим образом. А я уверенно закончил матч и очень хорошо сыграл».
Также он высказался о предстоящем финале против Лоренцо Музетти. Они оба отдали в первом круге первый сет, а затем взяли у соперников восемь подряд.
«Лоренцо очень хорошо играет. Конечно, он замечательный теннисист, и впереди отличный финал. Он провел прекрасные матчи перед финалом. Но я тоже, так что я очень уверен в себе и надеюсь закончить матч в двух сетах».