Алькарас о победе над Молчаном: «Во втором сете он немного подсел, играл не лучшим образом. А я уверенно закончил матч»

Шестая ракетка мира прокомментировал победу над в полуфинале в Гамбурге (7:6, 6:1).

«Я не мог прочитать его дропшоты. Сегодня у него лучше получалось укорачивать, поэтому меня немного выбило из колеи в первом сете.

Было тяжело. Конечно, он отлично играл. Первый сет был очень упорный. Я очень рад, что смог хорошо сыграть в концовке партии.

Во втором сете, по-моему, он немного подсел, играл не лучшим образом. А я уверенно закончил матч и очень хорошо сыграл».

Также он высказался о предстоящем финале против . Они оба отдали в первом круге первый сет, а затем взяли у соперников восемь подряд.

«Лоренцо очень хорошо играет. Конечно, он замечательный теннисист, и впереди отличный финал. Он провел прекрасные матчи перед финалом. Но я тоже, так что я очень уверен в себе и надеюсь закончить матч в двух сетах».

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