Алькарас вышел в пятый финал в сезоне и дебютирует в топ-5

Шестая ракетка мира победил в полуфинале турнира в Гамбурге (7:6, 6:1).

19-летний испанец вышел в пятый финал в сезоне. Все предыдущие он выиграл.

В понедельник Алькарас дебютирует в топ-5, став самым молодым представителем первой пятерки c 2005 года, когда туда вошел .

За титул Алькарас поборется с Лоренцо Музетти. Единственную личную встречу на профессиональном уровне – на «Челленджере» в Триесте в 2020-м – выиграл Алькарас.

В случае поражения в финале испанец станет №5, в случае победы – обойдет Стефаноса Циципаса и станет №4.

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