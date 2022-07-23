Фернандо Гонсалес: «Кириос выходит за рамки теннисных правил, но привлекает много новых болельщиков»

Бывшая пятая ракетка мира поделился мнением о .

«Он очень противоречивый человек. Он бунтарь и никого не оставляет равнодушным: одни могут его любить, другие – ненавидеть. На него идут зрители, к сожалению, иногда из-за негативных моментов. Он выходит за рамки теннисных правил, но привлекает много новых болельщиков.

Он отличный спортсмен и превосходный теннисист. Он пытается ослабить давление на себя, например, когда рассказывает о походе в бар. Другие могут делать то же самое, но молчать».

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