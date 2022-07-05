Ник Кириос: «Я прошел длинный путь. Было время, когда моему агенту пришлось забирать меня из паба в 4 утра перед матчем против Надаля»

Австралиец Ник Кириос вспомнил, как в 2019-м пошел в паб в ночь перед матчем с .

«Было время, когда моему агенту пришлось забирать меня из паба в четыре утра перед вторым кругом против Надаля на Центральном корте . Я прошел длинный путь, это точно.

Но я думаю, что дело просто в ежедневных привычках и людях, которые меня окружают. У меня невероятная поддержка. Мой физиотерапевт – один из моих лучших друзей. Мой лучший друг – мой агент. У меня лучшая девушка в мире. Вокруг меня столько людей, которые меня поддерживают. Я могу задуматься о всех тех темных временах, когда я отталкивал их от себя.

Сейчас – когда я вышел в четвертьфинал «Уимблдона», хорошо себя чувствую, я собранный, зрелый, вокруг меня такие люди – я очень счастлив. Мне просто комфортно в своей собственной шкуре».

В этом году Кириос и Надаль могут встретиться в полуфинале.

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