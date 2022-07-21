Андрей Чесноков: «Хачанов может вернуться в топ-10. Если он прибавит в физике, то у него будут все шансы»

Андрей Чесноков прокомментировал выход Карена Хачанова в четвертьфинал турнира в Гамбурге. Во втором круге россиянин победил Фабио Фоньини 6:3, 7:5.

«У него был очень тяжелый предыдущий матч против Штруффа, в котором он отыгрался с матчбола. Когда игрок выигрывает такие встречи, он ловит волну. Потенциально он может вернуться в первую десятку мира.

Если брать выступления Карена в прошлом году до Олимпиады, то они были слабыми. На Олимпиаде уже было очевидно, что он нашел свою форму, и в этом году у него уже есть стабильность и результаты. Войти в десятку не так просто, но у Карена есть возможности: у него высокий рост, мощная подача, активная игра сзади. Если он прибавит физически и в выносливости, то у него будут все шансы», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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