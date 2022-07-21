Карен Хачанов: «Сейчас моя цель – снова выигрывать трофеи и вернуться в топ-10»

Карен Хачанов прокомментировал победу над Фабио Фоньини во втором круге в Гамбурге. Россиянин победил 6:3, 7:5 и вышел в четвертьфинал.

«Очень доволен. Первый матч был напряженным, очень тяжелым, но я все преодолел. У меня было два дня между матчами – и это не очень хорошо, лучше играть каждый день или через день.

Но я подготовился и сегодня хорошо отыграл с начала и до конца. Я был очень сосредоточен, и у меня получалось все, что я хотел сделать на корте. Хочу продолжать в том же духе».

Также Хачанов рассказал, насколько он близок к уровню, который показывал, когда находился в топ-10.

«В прошлом году мы с командой поставили перед собой высокие цели, и я много работаю, чтобы вернуться в топ-10. По-моему, я играю все стабильнее.

И я хочу проходить как можно дальше, одерживать большие победы. Сейчас моя цель – снова выигрывать трофеи и вернуться в топ-10», – сказал Хачанов в интервью на корте.

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