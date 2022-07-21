Серундоло после победы над Рублевым: «Чувствую себя нереально»

Франсиско Серундоло прокомментировал победу над Андреем Рублевым в 1/8 финала в Гамбурге. Аргентинец победил 6:4, 6:2 и вышел на Аслана Карацева.

«Провел еще один отличный матч, чувствовал себя очень уютно. В первых трех геймах я играл неплохо, но он был очень стабилен, не ошибался.

А потом я нашел свою игру и провел невероятный матч.

Чувствую себя нереально. Очень здорово испытывать такую уверенность в себе. Я доволен своей игрой, а еще своей головой, сосредоточенностью.

У меня не бывает моментов, когда я выключаюсь».

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