Серундоло после победы над Рублевым: «Чувствую себя нереально»

Франсиско Серундоло прокомментировал победу над Андреем Рублевым в 1/8 финала в Гамбурге. Аргентинец победил 6:4, 6:2 и вышел на Аслана Карацева.
«Провел еще один отличный матч, чувствовал себя очень уютно. В первых трех геймах я играл неплохо, но он был очень стабилен, не ошибался.
А потом я нашел свою игру и провел невероятный матч.
Чувствую себя нереально. Очень здорово испытывать такую уверенность в себе. Я доволен своей игрой, а еще своей головой, сосредоточенностью.
У меня не бывает моментов, когда я выключаюсь».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе