Рублев – судье: «Ты такой тупой»

Андрей Рублев назвал судью тупым по ходу матча с Франсиско Серундоло в Гамбурге.

При счете 3:1, 0:30 Серундоло ударил с приема в заднюю линию, но судья посчитал, что мяч попал в аут. Рублев в ответ пробил в сетку, но потом посмотрел отметку и сказал, что Серундоло попал в корт.

Из-за этого судья на вышке отдал очко аргентинцу. Рублев спорил с этим решением – он утверждал, что ему помешал выкрик судьи.

АР: #####, друг. Попроси повтор.

С: Не могу.

АР: То есть, не можешь? Я, #####, чисто ударил, он крикнул «аут».

С: Он крикнул после удара.

АР: Но я чисто ударил.

С: Он тебе не помешал.

АР: Ты такой тупой.

С: За это будет предупреждение.

АР: За твою ошибку? За то, что я честно поступил? Я честно поступил. Алло.

С: За то, что ты сказал.

АР: Я сказал, что твое поведение – тупое.

С: Нет, ты не это сказал.

АР: Я сказал, что то, что ты делаешь, – тупо.

С: Нет.

В итоге Рублев проиграл подачу, но потом сразу же снова сделал брейк.

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