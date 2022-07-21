Рублев – судье: «Ты такой тупой»

Андрей Рублев назвал судью тупым по ходу матча с Франсиско Серундоло в Гамбурге.
При счете 3:1, 0:30 Серундоло ударил с приема в заднюю линию, но судья посчитал, что мяч попал в аут. Рублев в ответ пробил в сетку, но потом посмотрел отметку и сказал, что Серундоло попал в корт.
Из-за этого судья на вышке отдал очко аргентинцу. Рублев спорил с этим решением – он утверждал, что ему помешал выкрик судьи.
АР: #####, друг. Попроси повтор.
С: Не могу.
АР: То есть, не можешь? Я, #####, чисто ударил, он крикнул «аут».
С: Он крикнул после удара.
АР: Но я чисто ударил.
С: Он тебе не помешал.
АР: Ты такой тупой.
С: За это будет предупреждение.
АР: За твою ошибку? За то, что я честно поступил? Я честно поступил. Алло.
С: За то, что ты сказал.
АР: Я сказал, что твое поведение – тупое.
С: Нет, ты не это сказал.
АР: Я сказал, что то, что ты делаешь, – тупо.
С: Нет.
В итоге Рублев проиграл подачу, но потом сразу же снова сделал брейк.
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