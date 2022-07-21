Рублева оштрафовали на очко в матче с Серундоло

Андрей Рублев получил штраф на очко в матче с Франсиско Серундоло в Гамбурге.

Первое предупреждение Рублев получил в пятом гейме за то, что назвал судью тупым. После этого он повел 4:2 с брейком, но затем проиграл три гейма подряд.

Когда счет стал 4:5, Рублев пытался саркастично пожать руку судье и что-то сказал, за что получил предупреждение за неспортивное поведение. Поскольку оно было вторым, его оштрафовали на очко.

На корт вышла супервайзер, и Рублев продолжил жаловаться на решение при счете 2:1 и утверждал, что не называл судью тупым, а спросил «Как можно принимать такое тупое решение в этой ситуации». Также он сказал, что не разговаривал с судьей, когда получил второе предупреждение.

Гейм он начал со счета 0:15 и проиграл первый сет 4:6.

В начале второго сета Рублева сразу проиграл свою подачу, после чего хотел выбить мяч на трибуны. Но это привело бы к штрафу на гейм, так что он просто его укусил.

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